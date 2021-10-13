С российских туристов не будут взымать плату за карантин в отелях Турции
С российских туристов не будет взыматься плата за карантин в отелях Турции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам рабочего визита в страну.
По словам Догузовой, она обратила на этот вопрос особое внимание в ходе встречи с турецким коллегой Мехметом Эрсо. Чиновница отметила также, что в случае нарушения этой договоренности туристы могут сообщать ей об этом в личных сообщениях или обращаться в Генконсульство России в Анталье.
В рамках встречи стороны подписали документом с планом по перезапуску отношений в сфере туризма на 2022-2024 годы.
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