С российских туристов не будут взымать плату за карантин в отелях Турции

По словам Догузовой, она обратила на этот вопрос особое внимание в ходе встречи с турецким коллегой Мехметом Эрсо. Чиновница отметила также, что в случае нарушения этой договоренности туристы могут сообщать ей об этом в личных сообщениях или обращаться в Генконсульство России в Анталье.

В рамках встречи стороны подписали документом с планом по перезапуску отношений в сфере туризма на 2022-2024 годы.

