Россиянин получил срок за передачу информации спецслужбам Китая

Васильев получил восемь лет в колонии строгого режима. 52-летнего россиянина задержали в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Адвокат обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фактически сесть в тюрьму за госизмену может любой, кто обменивается информацией с иностранцем.

