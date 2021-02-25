Россиянин получил срок за передачу информации спецслужбам Китая
Россиянин Владимир Васильев осужден в Забайкальском крае за госизмену, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он собирал и передавал спецслужбам Китая составляющую государственную тайну сведения. Владимир Васильев признал свою вину. Подробности об уголовном деле и область, в которой была передана информация, составляющая гостайну, не уточняется.
Васильев получил восемь лет в колонии строгого режима. 52-летнего россиянина задержали в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву для проведения следственных действий.
Адвокат обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фактически сесть в тюрьму за госизмену может любой, кто обменивается информацией с иностранцем.
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