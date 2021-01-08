Двух жителей Литвы обвинили в шпионаже в пользу России
Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России. Сообщение об этом опубликовано на сайте литовской Генпрокуратуры.
По данным ведомства, Департамент государственной безопасности Литвы передал прокуратуре материалы о возможном шпионаже и выполнении «задач разведывательной организации Российской Федерации».
Отмечается, что подозреваемые не знакомы друг с другом и занимаются разными видами деятельности.
Как стало известно в ходе досудебного расследования, обоих литовцев мог склонить к шпионажу сотрудник пограничного управления российского ФСБ по Калининградской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru