Россияне забрали из банков полтриллиона рублей в мае

Объем средств граждан в российских банках сократился в мае на 500 миллиардов рублей и составил 67,6 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора Банка России, которые приводят «Ведомости».

Из этой суммы на 300 миллиардов рублей уменьшились остатки на текущих счетах, а еще на 200 миллиардов рублей сократились средства на вкладах. В регуляторе полагают, что такое сокращение связано с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуска и праздники.

Обесценятся сами: Делягин объяснил, почему вклады россиян не заморозят

На фоне трат в майские праздники сохранился повышенный спрос на наличные, объем которых в обращении вырос на 400 миллиардов рублей и достиг 20,48 триллиона рублей.

При этом средства компаний в мае существенно увеличились на 1,8 триллиона рублей после слабой динамики в предыдущем месяце, говорится в документах Центробанка.

Между тем экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН заявил, что призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять деньги с банковских вкладов россиян абсурден, но на практике это возможно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:РоссиянеВкладыБанкиЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры