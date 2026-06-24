Россияне забрали из банков полтриллиона рублей в мае
Объем средств граждан в российских банках сократился в мае на 500 миллиардов рублей и составил 67,6 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора Банка России, которые приводят «Ведомости».
Из этой суммы на 300 миллиардов рублей уменьшились остатки на текущих счетах, а еще на 200 миллиардов рублей сократились средства на вкладах. В регуляторе полагают, что такое сокращение связано с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуска и праздники.
На фоне трат в майские праздники сохранился повышенный спрос на наличные, объем которых в обращении вырос на 400 миллиардов рублей и достиг 20,48 триллиона рублей.
При этом средства компаний в мае существенно увеличились на 1,8 триллиона рублей после слабой динамики в предыдущем месяце, говорится в документах Центробанка.
Между тем экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН заявил, что призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять деньги с банковских вкладов россиян абсурден, но на практике это возможно.
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