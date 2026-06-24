Россияне забрали из банков полтриллиона рублей в мае

Объем средств граждан в российских банках сократился в мае на 500 миллиардов рублей и составил 67,6 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора Банка России, которые приводят «Ведомости».

Из этой суммы на 300 миллиардов рублей уменьшились остатки на текущих счетах, а еще на 200 миллиардов рублей сократились средства на вкладах. В регуляторе полагают, что такое сокращение связано с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуска и праздники.