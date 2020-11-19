Россияне высказались о готовности подрабатывать в сфере ремонта

Россияне не прочь подрабатывать в сфере ремонта, сообщает ТАСС со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберУслуги».

В сферах красоты и образования предпочли бы работу по 11% респондентов, 8% — в сфере маркетинга и связей с общественностью. Среди других популярных подработок - бухгалтерское дело, юридическое консультирование, строительство и охрана. 20% респондентов оказывают частные услуги и для 15% из них это является дополнительной работой.

48% из тех, кто работает на себя, боятся не найти клиентов, а, 17% отметили, что боятся остаться без оплаты труды.

Ранее НСН проанализировала опубликованные на сайте ведомства статданные для определения регионов с наиболее высоким уровнем безработицы. В тройку субъектов РФ с наиболее сложной ситуацией в сфере занятости вошли Ингушетия, где без работы остался каждый третий трудоспособный житель (31,2%), Чечня – 23,3%, Тыва – 21,5%.