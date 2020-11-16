Безработица в России на коронавирусе выросла как на дрожжах

В 2020 году этот показатель вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом, заявил директор департамента занятости населения Михаил Кирсанов.

По данным Росстата, рассчитанным за сентябрь текущего года по критериям Международной организации труда, количество безработных в России составило 4,8 миллиона человек – людей, не имевших работы или доходного занятия, искавших работу и готовых приступить к ней в течение недели. Это составляет 6,3% от численности рабочей силы в стране.

НСН проанализировала опубликованные на сайте ведомства статданные для определения регионов с наиболее высоким уровнем безработицы. В тройку субъектов РФ с наиболее сложной ситуацией в сфере занятости вошли Ингушетия, где без работы остался каждый третий трудоспособный житель (31,2%), Чечня – 23,3%, Тыва – 21,5%. В числе регионов, где уровень безработицы перешагнул отметку в 10%, - Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Республика Алтай, Бурятия, Томская область.

В Москве уровень безработицы за время пандемии коронавируса увеличился в семь раз. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на руководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгения Стружака. По его словам, уровень безработицы в столице превысил 3% - против 0,37%, зафиксированных в 2019 году.

Отрасли, где зафиксирован наибольший рост уровня безработицы из-за коронавируса, назвали в Совете Федерации. Как заявил глава комитета верхней палаты по экономической политике Андрей Кутепов, в первую очередь речь идет об оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта, обрабатывающем производстве. В топ-10 вошли также строительство, гостиничный бизнес и общепит, транспортировка и хранение, здравоохранение и соцуслуги, финансовая и страховая деятельность, наука, госуправление.

Парадоксально, но анонсированные сегодня меры правительства могут еще более ухудшить статистику безработицы. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале с 1 января оптимизации системы госуправления. В центральных аппаратах министерств и ведомств штат будет сокращен на 5%, в территориальных органах – на 10%. Реформу Мишустин предложил «не растягивать, а провести ее за три месяца – до 1 апреля».

В этом, впрочем, есть здравый смысл: в России чиновников уже давно значительно больше, чем было в целом Советском Союзе.

