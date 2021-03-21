Россияне рассказали о своем отношении к пластиковой посуде

Максимальную готовность к отказу от пластиковой тары продемонстрировали респонденты в возрасте 18-24 лет (85%).

Женщины скорее, чем мужчины готовы прекратить пользоваться пластиковой посудой - 82% и 80% респондентов соответственно.

Главной причиной своего решения россияне называют вред от такой посуды окружающей среде.

Не готовы отказаться от пластиковых емкостей 16% россиян, или каждый шестой.

В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, из 376 населенных пунктов во всех федеральных округах. Исследование провели 16-17 марта 2021 года.

Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, как отразится запрет неперерабатываемого пластика на российской экономике.

«Полный запрет неперерабатываемого пластика приведет к удорожанию продукции, потому что не для всего можно использовать перерабатываемый пластик, он менее стоек. И действующие промышленные предприятия мгновенно перепрофилировать не получится. Так что сильнее всего пострадают производители, для них это обернется перестройкой технологических и производственных цепочек», - отметил Потапенко.

