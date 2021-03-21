Россияне рассказали о своем отношении к пластиковой посуде
Большинство россиян (82%) готовы отказаться от использования пластиковой посуды. При этом больше половины из них (42%) однозначно готовы прекратить ею пользоваться, остальные 40% опрошенных стараются избегать ее применения в поседневной жизни. Таковы результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, сообщает «Интерфакс».
Максимальную готовность к отказу от пластиковой тары продемонстрировали респонденты в возрасте 18-24 лет (85%).
Женщины скорее, чем мужчины готовы прекратить пользоваться пластиковой посудой - 82% и 80% респондентов соответственно.
Главной причиной своего решения россияне называют вред от такой посуды окружающей среде.
Не готовы отказаться от пластиковых емкостей 16% россиян, или каждый шестой.
В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, из 376 населенных пунктов во всех федеральных округах. Исследование провели 16-17 марта 2021 года.
Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, как отразится запрет неперерабатываемого пластика на российской экономике.
«Полный запрет неперерабатываемого пластика приведет к удорожанию продукции, потому что не для всего можно использовать перерабатываемый пластик, он менее стоек. И действующие промышленные предприятия мгновенно перепрофилировать не получится. Так что сильнее всего пострадают производители, для них это обернется перестройкой технологических и производственных цепочек», - отметил Потапенко.
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