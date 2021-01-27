Госдума приняла законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя в пластике
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете производства и продажи спиртного крепче 28 градусов в полимерной таре, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, изготовление и реализация всех крепких напитков из пищевого алкоголя в таре из полимерных материалов будет наказываться штрафом. Исключение составит алкоголь, импортируемый в РФ в рамках беспошлинной торговли, а также производимые на экспорт напитки.
Кроме того, законопроект разрешает производство крепких напитков в полимерной таре объёмом не более 50 мл, востребованных на внутренних перелётах по стране.
Также документ предполагает введение уникальных идентификаторов производителей стеклянной тары. Ожидается, что эта мера поможет в борьбе с нелегальным производством алкоголя.
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