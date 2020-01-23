Россияне выбрали пять лучших вузов страны

Жители России выбрали пять лучших вузов страны. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса, проведенного ВЦИОМ, на первом месте рейтинга расположился Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова – его отметили более трети респондентов. На втором и третьем местах соответственно расположились МГИМО и МГТУ имени Баумана. Четвертую строчку занял Санкт-Петербургский госуниверситет. Также в топ-5 попала Высшая школа экономики.

Социологи подчёркивают, что при выборе вуза для себя или для своих детей 99% участников опроса назвали важным показателем уровень квалификации преподавателей. Также они отметили такие критерии, как доступность стоимости образования, наличие бюджетных мест и возможность без проблем найти работу по окончании учебы.