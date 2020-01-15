Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным питанием

Президент РФ Владимир Путин предлагает ввести гарантированное бесплатное горячее питание во всех школах с 1-го по 4-й классы вне зависимости от уровня дохода семей учеников. Такую инициативу глава государства озвучил, выступая с посланием Федеральному собранию.

Путин считает необходимым ввести такую норму уже с 1 сентября 2020 года, а там, где позволяют условия, уже сейчас. Это предложение прозвучало в рамках темы о преодолении демографического кризиса в Российской Федерации.

По словам президента, средства для организации горячего питания будут выделяться из федерального и местного бюджетов. Одновременно Путин потребовал сформировать соответствующую инфраструктуру, чтобы учебные заведения получали качественные продукты питания, были оборудованы столовые, отмечает Газета.ру.

