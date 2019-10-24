Клинцевич назвал дискредитацией Путина данные Левада-центра о доверии россиян армии
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассказал НСН, почему граждане больше всего доверяют армии.
Россияне больше всего доверяют армии — 63%. Таковы результаты опроса «Левада-центра». Уровень доверия президенту Владимиру Путину несколько ниже — 58%. Социологи также выяснили, что оба показателя снизились: 66% и 60% соответственно, пишут «Ведомости». Оказалось также, что менее всего россияне доверяют партиям и крупному бизнесу (по 16%). Лидируют в «рейтинге недоверия» правительство (32%) и Госдума (33%). При этом региональные власти за последние 20 лет улучшили свои позиции: 19% доверия в 1999-м и 31% — сейчас.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что столь высокий уровень доверия к армии напрямую связан с уверенностью россиян в своей защищенности.
«В армии служат наши дети, и армию никто не дискредитирует. Тем более армия показывает реальный результат — у людей есть четкая уверенность в своей безопасности. Растет, конечно, авторитет и командиров в армии в целом. Не вижу здесь никакой угрозы военного переворота», — считает сенатор.
А вот понижение доверия президенту Клинцевич считает погрешностью, связанной с методикой подсчета, а также искусственно ведущейся работой по дискредитации главы государства.
«По методике подсчета у меня могут быть претензии, потому что рейтинг президента и степень доверия к нему значительно выше. Не вижу здесь проблем, это искусственно созданные вещи. Это работа по дискредитации президента и многих вещей, которые происходят на фоне, в том числе существующих проблем. По президенту это делается специально, как в свое время была дискредитирована на фоне отдельных негативных случаев «Единая Россия». Они гиперболизируют отдельные вещи, очень серьезные, которые есть, и привязывают их к президенту», — полагает член верхней палаты парламента.
Ранее в октябре ВЦИОМ выяснил, что президенту Владимиру Путину доверяют более 73% россиян.
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