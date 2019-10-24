Клинцевич назвал дискредитацией Путина данные Левада-центра о доверии россиян армии

Россияне больше всего доверяют армии — 63%. Таковы результаты опроса «Левада-центра». Уровень доверия президенту Владимиру Путину несколько ниже — 58%. Социологи также выяснили, что оба показателя снизились: 66% и 60% соответственно, пишут «Ведомости». Оказалось также, что менее всего россияне доверяют партиям и крупному бизнесу (по 16%). Лидируют в «рейтинге недоверия» правительство (32%) и Госдума (33%). При этом региональные власти за последние 20 лет улучшили свои позиции: 19% доверия в 1999-м и 31% — сейчас.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что столь высокий уровень доверия к армии напрямую связан с уверенностью россиян в своей защищенности.

«В армии служат наши дети, и армию никто не дискредитирует. Тем более армия показывает реальный результат — у людей есть четкая уверенность в своей безопасности. Растет, конечно, авторитет и командиров в армии в целом. Не вижу здесь никакой угрозы военного переворота», — считает сенатор.

А вот понижение доверия президенту Клинцевич считает погрешностью, связанной с методикой подсчета, а также искусственно ведущейся работой по дискредитации главы государства.