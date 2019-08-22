Кремлевский эксперт рассказал, как россияне влияют на власть

Каждый пятый россиянин (19%) считает, что способен влиять на принятие государственных решений в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. А почти треть опрошенных (31%) верит, что может влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе.



Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов объяснил в эфире НСН, почему не воспринимает всерьез такую информацию.

«Я очень скептически отношусь к нашим публичным социологическим исследованиям. Они не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны. Нет никаких абстрактных государственных решений. Есть внешнеполитические решения. И решения о дороге, которая пройдет у дома. Как обычно, формулировка манипулятивна и бессмысленна», - сказал он.