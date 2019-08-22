Кремлевский эксперт рассказал, как россияне влияют на власть

Глава совета Экспертного института социальных исследований прокомментировал в эфире НСН новый опрос Левада-центра.



Каждый пятый россиянин (19%) считает, что способен влиять на принятие государственных решений в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. А почти треть опрошенных (31%) верит, что может влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов объяснил в эфире НСН, почему не воспринимает всерьез такую информацию.

«Я очень скептически отношусь к нашим публичным социологическим исследованиям. Они не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны. Нет никаких абстрактных государственных решений. Есть внешнеполитические решения. И решения о дороге, которая пройдет у дома. Как обычно, формулировка манипулятивна и бессмысленна», - сказал он.

«Левада-центр»: Почти половина россиян никогда не читали Конституцию РФ

По словам эксперта, люди воспринимают государство все целиком.

«Нет никакого района, никакого региона и нет никакой федерации. Человек, который сталкивается с властью, воспринимает ее как единый механизм. У нас демократия и формально даже при Советском Союзе была демократия, то есть люди считают, что они создают, конституируют Российскую Федерацию. И поэтому Российская Федерация должна к ним прислушиваться. Люди считают, что они имеют право влиять на свое государство. Это так и есть», - подчеркнул Кузнецов.

Ранее он рассказал НСН, почему не обращает внимание на изменения рейтинга Владимира Путина.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Левада-центрРоссияСоцопрос

NSN logoНСН