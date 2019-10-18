Путину доверяют более 73% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения организовал еженедельный опрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину и другим государственным деятелям. Специалисты ВЦИОМ задают гражданам два прямых вопроса об оценке деятельности политиков и о том, кому они доверяют принятие решений.

С 7 по 13 октября о доверии Владимиру Путину заявили 73,3% респондентов (на 1,3% больше по сравнению с предшествующей неделей). При этом одобряют работу главы государства 66,5% опрошенных (+1,1%).

Как заявил «ФедералПресс» руководитель Института новейших государств Алексей Мартынов, опрос показал сохранение тенденции на рост рейтинга российского лидера. По его словам, результаты исследования ВЦИОМ свидетельствуют о сохранении широкой общественной поддержке президента.

Среди других политиков Дмитрию Медведеву доверяют 40,2%, Владимиру Жириновскому – 36,8%, Геннадию Зюганову – 35,2%, Сергею Миронову – 27,2% респондентов.

