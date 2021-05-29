Россияне установили рекорд по количеству автокредитов в апреле

Апрельский рекорд побил аналогичный показатель за март. По данным экспертов рынка, количество желающих получить автокредит, нарастает ежемесячно. Одновременно с ростом числа выданных ссуд снизился их средний чек - около 3%.

В целом объем кредитов за апрель увеличился до 91 млрд рублей, продемонстрировав рост в 12,2%, пишет Газета.ru.

«Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объемом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента», - пояснили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

В среднем лимит кредита на приобретение автомобиля составил 970,7 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что долговая нагрузка россиян – соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения – по итогам первого квартала выросла до 11,9% с 11,7% в начале года. Таким образом был обновлен исторический максимум. Данные об этом содержатся в обзоре финансовой стабильности Банка России.