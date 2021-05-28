Глава ВТБ раскритиковал идею об ограничении ЦБ на выдачу кредитов
Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, а переход к жестким ограничениям может создать опасный прецедент. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на III съезде Ассоциации банков России.
По его словам, Центральный банк должен больше опираться на экономические методы, которых достаточно много.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя комитета Игорь Дивинский внесли на рассмотрение нижней палаты проект закона, который наделит ЦБ РФ полномочиями на установление ограничений на привлечение кредитов. Мера призвана замедлить рост потребительского кредитования.
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