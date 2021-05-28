Глава ВТБ раскритиковал идею об ограничении ЦБ на выдачу кредитов

Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, а переход к жестким ограничениям может создать опасный прецедент. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на III съезде Ассоциации банков России.

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По его словам, Центральный банк должен больше опираться на экономические методы, которых достаточно много.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя комитета Игорь Дивинский внесли на рассмотрение нижней палаты проект закона, который наделит ЦБ РФ полномочиями на установление ограничений на привлечение кредитов. Мера призвана замедлить рост потребительского кредитования.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КредитыБанк
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