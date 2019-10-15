Самая скучная и самая желанная. Психотерапевт о профессии охранника

«Данная статистика звучит немножко странно, особенно с точки зрения лидерства, потому что на протяжении последних 15-20 лет, если верить все тем же опросам, то профессия охранника, занимает первое место как профессия предпочтений. Я не имею ввиду военизированные охраны и спецслужбы, а говорю про тех людей, которые в странных черных робах ходят по магазинам. А если эта профессия теперь еще признана самой скучной, то в этом наблюдается некий резон. Потому что сейчас таких охранников можно увидеть не только просто проходящими по залам, но и сидящими где-то в уголке с кроссвордами. Такие вот немного сомнительные вопросы занятости», - сказал врач-психиатр.

Порядка 8% участников опроса уточнили, что любая работа будет скучной, если она нелюбима. Однако, женщины чаще высказывали мнение, что скучных профессий не бывает в принципе.

Федорович высказал мнение, что разносторонне развитые люди реже «страдают» скукой на рабочем месте.

«С точки зрения психологии, любая профессия может стать творческой, если подходить к ней с интересом, а не как к какому-то вынужденному моменту, который необходимо переждать, как в поговорке «Солдат спит, а служба идет». Заставлять себя не нужно. Выбор профессии, своего дела - это произвольный процесс, который должен отражать желания. Если человек живет полноценно, то есть у него есть какие-то социальные коммуникации, интерес к жизни, занимается физкультурой, имеет увлечения, рост, то, думаю, и рабочий процесс вписывается в его жизнь хорошо. Если этот процесс вынужденный, то даже самую творческую профессию мы не сможем наполнить интересом и радостью, ведь человек вынуждает себя это делать», - заключил специалист.

Ранее психологи в эфире НСН объяснили, как избежать эмоционального выгорания в офисе.

