Психиатр объяснил, почему в столицах много психически больных людей
Врач-психиатр Александр Федорович в эфире НСН рассказал, как жизнь в столице влияет на психическое здоровье людей.
Сaнкт-Петербург и Москвa стaли лидерaми по количеству пaциентов с психическими рaсстройствaми. Об этом свидетельствует рейтинг, состaвленный RT нa основе дaнных Минздрaвa зa 2018 год.
Соглaсно дaнным Министерствa здрaвоохрaнения, в северной столице зa минувший год было зaрегистрировaно 4,7 тысячи пaциентов с психическими рaсстройствaми, устaновленными впервые в жизни. В Москве количество тaких больных состaвило 2,8 тысячи человек. Нa третьем и четвертом местaх — Тaтaрстaн и Бaшкирия (2,5 тысячи и 2,4 тысячи пaциентов соответственно). В пятерку попaл и урaльский регион — в Челябинской облaсти зa 2018 год было выявлено 2,1 тысячи человек с зaболевaниями психики.
Сaмaя здоровaя психикa, кaк свидетельствуют дaнные Минздрaвa, — у жителей Ненецкого aвтономного округa (всего восемь пaциентов) и нa Чукотке (44).
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН отметил, что важно понимать, на каких данных основан рейтинг Минздрава. Федорович считает, что первичные психические расстройства часто устанавливают не психиатры, а врачи других специальностей.
«В этом исследовании не звучит, кто ставил диагнозы: психиатры или врачи общей практики, которые на сегодня диагностируют сплошь и рядом легкие психические расстройства, неврологи ставят неврозы, выписывая психотропные препараты, кардиологи день и ночь ставят психосоматические расстройства и депрессии. Это еще один аспект для оценки объективности исследования.
В этом отклике не звучит структура заболеваний. Может быть, речь идет о легких расстройствах, связанных с экологией и некоторыми другими факторами», - заявил эксперт.
В числе таких факторов он назвал «стрессогенность» и просвещенность жителей столичных городов для лидерства Санкт-Петербурга и Москвы в рейтинге Минздрава по числу впервые выявленных психических расстройств.
«Питер, Москва, Казань – регионы с традиционно высоким уровнем включенности людей относительно страны в целом в происходящее вокруг и высоким уровнем медицины. В этих городах традиционно высокий уровень стрессогенности, психологической нагрузки на жителей.
В этих городах народ более продвинутый. Люди более настроены на то, чтобы следить за своим здоровьем. Это положительный аспект! Вопрос, пойти к психиатру где-то в крупном городе или отдаленном регионе несопоставим по значимости. В столице обращаемость выше. Мы не можем ничего выявить, пока человек не обратился к врачу за помощью. Чем чаще и больше людей обращаются к медикам, тем того, что у них находят те или иные расстройства, соответственно, выше. В регионах Севера или регионах, где традиционно не принято обращаться к психиатру, вынося сор из избы, такого прироста не будет», - объяснил значения рейтинга Александр Федорович.
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