Россияне стали занимать больше денег. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. В частности, средний размер потребительского кредитов августе того года вырос почти на 13% — до 180,5 тысяч рублей – по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Эксперты зафиксировали рост во всех возрастных категориях, однако ярче всего он проявился среди заемщиков в возрасте от 60 лет. Специалисты также установили, что самый большой средний размер займов — 229 тысяч рублей зафиксирован у россиян в возрасте от 40 до 49 лет, а самый низкий показатель наблюдался у граждан моложе 25 лет — 85 тысяч.