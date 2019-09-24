Россияне стали занимать больше денег

24 сентября 201916:40

Россияне стали занимать больше денег. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. В частности, средний размер потребительского кредитов августе того года вырос почти на 13% — до 180,5 тысяч рублей – по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Эксперты зафиксировали рост во всех возрастных категориях, однако ярче всего он проявился среди заемщиков в возрасте от 60 лет. Специалисты также установили, что самый большой средний размер займов — 229 тысяч рублей зафиксирован у россиян в возрасте от 40 до 49 лет, а самый низкий показатель наблюдался у граждан моложе 25 лет — 85 тысяч.

До 450 тысяч рублей могут получить многодетные семьи на погашение ипотеки

Ранее НСН писала, что большинство россиян (59%) не имеют никаких сбережений. Это показал опрос, проведённый научно-технологическим центром «Перспектива». Как выяснили социологи, чтобы начать откладывать деньги, людям требуется доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.При этом 27% опрошенных заявили, что сбережения возможны только при доходе от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на человека в семье. Из тех, кто всё-таки решается заняться накопительством, 32% делают это время от времени, например, после реализации имущества или получения наследства, 58% откладывают с зарплаты, а 9% респондентов — с премии.

Как пояснил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, россияне, во-первых, просто не умеют копить, а во-вторых, не имеют достаточных для этого доходов.

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