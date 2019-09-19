До 450 тысяч рублей могут получить многодетные семьи на погашение ипотеки
19 сентября 201920:46
В России многодетные семьи имеют право на получение выплат до 450 тысяч рублей на погашение жилищной ипотеки.
Как передает Крымское информационное агентство, для этого необходимо соответствовать требованиям. В частности, в семье должен появиться третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов, а также семья должна иметь ипотечный кредит.
Для получения денежных средств необходимо подать заявку в банк, который является кредитором.
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