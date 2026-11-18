Для анализа были взяты два отрезка 2026 года: 18 октября — 1 ноября и 2–16 ноября. Специалисты учитывали выручку от электронных и аудиоверсий по всем моделям монетизации: поштучные покупки, абонемент и подписка.

Деловая биография Стивена Витта построена на беседах с самим Хуангом, его друзьями, инвесторами и коллегами. В ней показано, как компания, начинавшая с производства игровых видеокарт, превратилась в одного из ключевых игроков на рынке оборудования для искусственного интеллекта.

29 октября The New York Times опубликовала расследование о предполагаемой связи Дженсена Хуанга с гражданкой Китая Элис Хуанг. По данным издания, американские спецслужбы подозревают предпринимателя в шпионаже в пользу Пекина: эта связь, как предполагается, помогала обходить экспортные ограничения США на поставки ИИ-чипов через сингапурскую компанию Megaspeed. 11 ноября то же издание со ссылкой на источники сообщило о другом эпизоде: якобы Хуанг состоял во внебрачной связи с вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл.

Позже предприниматель признался, что изменял жене, принёс извинения семье и сотрудникам. В обращении к коллективу он написал, что причинил боль близким и коллегам, не оправдывает своих поступков и готов сотрудничать с расследованием. После этого Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia.

Ранее HR-специалист Алексей Захаров заявил НСН, что ввиду публичности Nvidia скандал, связанный с личной жизнью главы этой компании, привел к проблемам в бизнесе и, как следствие, уходу Дженсена Хуанга с должности, а вот в России личная жизнь руководителя редко влияет на деятельность организации, поэтому подобных случаев практически не встречается.

