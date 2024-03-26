Россияне стали реже пользоваться личным авто из-за подорожания топлива
В России начали активнее пользоваться общественным транспортом после подорожания цен на топливо, свидетельствуют данные «Почта Банка» за первый квартал текущего года.
Отмечается, что за первые три месяца совокупные траты на проезд в общественном транспорте достигли 278 миллионов рублей. Это на 18% больше показателя годовой давности.
При этом количество транзакций на заправках сократилось на 15%. Средний чек вырос на 10% и достиг 1128 рублей.
Как пишет «Газета.Ru», аналитики прогнозируют дальнейший рост популярности общественного транспорта в связи с уходом ряда иностранных автобрендов и повышения стоимости парковки.
В интервью журналу «Эксперт» вице-премьер России Александр Новак заявил об отсутствии планов вводить госрегулирование розничных цен на топливо, передает «Радиоточка НСН».
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