Россияне стали реже пользоваться личным авто из-за подорожания топлива

В России начали активнее пользоваться общественным транспортом после подорожания цен на топливо, свидетельствуют данные «Почта Банка» за первый квартал текущего года.

Стоимость бензина и дизтоплива на бирже достигла максимума с начала года

Отмечается, что за первые три месяца совокупные траты на проезд в общественном транспорте достигли 278 миллионов рублей. Это на 18% больше показателя годовой давности.

При этом количество транзакций на заправках сократилось на 15%. Средний чек вырос на 10% и достиг 1128 рублей.

Как пишет «Газета.Ru», аналитики прогнозируют дальнейший рост популярности общественного транспорта в связи с уходом ряда иностранных автобрендов и повышения стоимости парковки.

В интервью журналу «Эксперт» вице-премьер России Александр Новак заявил об отсутствии планов вводить госрегулирование розничных цен на топливо, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоАвтомобилиОбщественный Транспорт

Горячие новости

Все новости

партнеры