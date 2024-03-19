Стоимость бензина и дизтоплива на бирже достигла максимума с начала года

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».

