Стоимость бензина и дизтоплива на бирже достигла максимума с начала года

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина и дизельного топлива достигла очередных максимумов за год, свидетельствуют данные площадки.

Рекордно с октября подорожала марка бензина Аи-92 — на 1,77%, до 51 859 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 прибавила 1,9 % (64 563 рубля за тонну).

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Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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