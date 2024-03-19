Стоимость бензина и дизтоплива на бирже достигла максимума с начала года
В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина и дизельного топлива достигла очередных максимумов за год, свидетельствуют данные площадки.
Рекордно с октября подорожала марка бензина Аи-92 — на 1,77%, до 51 859 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 прибавила 1,9 % (64 563 рубля за тонну).
Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.
В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине
- Госдума приняла закон об освобождении за участие в СВО от уголовного наказания
- Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом
- Бывший ректор «Шанинки» Зуев получил по делу Раковой условный срок
- Оборот рынка наружной рекламы в России вырос на рекордные 45% за год
- СМИ: Украина выступила против демонстрации в Австралии фильма про спецоперацию
- Экс-замминистра просвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии
- СМИ: Регина Тодоренко получила российское гражданство
- В Дании призвали отстранить российских киберспортсменов
- Стоимость бензина и дизтоплива на бирже достигла максимума с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru