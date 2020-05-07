Россияне стали реже получать водительские права

В минувшем году водительское удостоверение на право управления транспортными средствами в России получили 1,33 млн человек – а это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018-ом. Об этом свидетельствует статистика МВД.

Согласно имеющимся данным, больше всего граждан в прошлом году получили водительские права в Московской области (111,4 тыс.), в Москве (79,9 тыс.), в Краснодарском крае (50,4 тыс.), в Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и в Башкортостане (44,1 тыс.).

Меньше всего новых водителей появилось на Чукотке - 157, а также в Ненецком АО, отмечает RT.

Как пояснил автоюрист Тимур Маршани, сокращение числа россиян, получивших водительские права, может говорить об общей тенденцией отказа от использования личного транспорта.

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В середине апреля НСН писала, что Госавтоинспекция из-за ситуации с распространением COVID-19 приостановила приём экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин. При этом он подчеркнул, что сроки действия этого ограничения пока не определены, и будут конкретизироваться в зависимости от ситуации с распространением COVID-19, отмечает RT.

Кроме того, Госавтоинспекция изменила порядок работы. Ведомство приняло решение по возможности минимизировать общение сотрудников с гражданами. В частности, временно отменяется штраф за несвоевременную регистрацию ТС. Кроме того, запись на регистрацию автомобилей, прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений будет производиться через портал государственных услуг, отмечает РЕН ТВ.

Помимо этого, будет минимизировано нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС. Планируется, что и сами инспекторы будут реже останавливать автомобили на улицах.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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