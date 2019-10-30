Россияне стали реже болеть

«Таким образом, можно говорить, что уровень простудных заболеваний в 2019 году ниже, чем в 2018 году. В первом месяце осени доля, которую занимали безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 1,6 процента», — говорится в отчете.

Сравнивая доли продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в рублевом выражении в сентябре 2019 и 2018 годов, аналитики выявили, что соотношение составил 49,7 и 50,3 процента соответственно в этом году, и 48,1 и 51,9 процента в прошлом году, пишут Известия.

Ранее в СМИ появилась информация, что почти каждый десятый россиянин вынужден экономить на лекарственных препаратах. В эфире НСН бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко связал это с завышенными ценами на лекарства, которые выставляют фармкомпании. «По отдельным группам цены завышены. Особенно по антиретровирусным препаратам. Когда изобретается новый антиретровирусный препарат, транснациональные фармацевтические компании нам продают его по цене в разы выше, чем странам с развивающимися экономиками. Это такое политическое решение: более платёжеспособным странам мы продаём по более высоким ценам с тем, чтобы потом по бросовым ценам продавать развивающимся странам. Якобы это уравнивает в возможностях борьбы с инфекциями», — рассказал Онищенко.

