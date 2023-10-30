Россияне стали отменять туры в Дагестан после беспорядков в аэропорту Махачкалы

По его словам, после инцидента некоторые туристы стали отказываться от поездок в регион.

«Туристический рынок очень быстро реагирует на такого рода инциденты... Мы долго восстанавливали имидж безопасной республики, и несколько таких случаев способны поставить крест на целой области», — подчеркнул Омаров.

Представитель компании «TeleportTour», в свою очередь, также рассказал об отмене туров, отметив, что не может спрогнозировать, как произошедшее в аэропорту «отразится в сфере туризма в дальнейшем».

Ранее в Росавиации заявили, что махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил приём и отправку воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

