Россияне стали отменять туры в Дагестан после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы могут поставить крест на туриндустрии республики, сообщает Газета.Ru.

Захарова назвала беспорядки в Дагестане «провокацией извне»

По его словам, после инцидента некоторые туристы стали отказываться от поездок в регион.

«Туристический рынок очень быстро реагирует на такого рода инциденты... Мы долго восстанавливали имидж безопасной республики, и несколько таких случаев способны поставить крест на целой области», — подчеркнул Омаров.

Представитель компании «TeleportTour», в свою очередь, также рассказал об отмене туров, отметив, что не может спрогнозировать, как произошедшее в аэропорту «отразится в сфере туризма в дальнейшем».

Ранее в Росавиации заявили, что махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил приём и отправку воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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