Захарова назвала беспорядки в Дагестане «провокацией извне»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что беспорядки в аэропорту Махачкалы «являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации», сообщает пресс-служба дипведомства.

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По её словам, ключевая роль в её реализации досталась «преступному киевскому режиму», который действовал руками «отъявленных русофобов».

«Киевский режим... максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и её дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания... к кризису вокруг Украины», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что о скоординированном характере предпринятой украинскими спецслужбами информационной диверсии свидетельствуют «оперативность заявлений и публикаций» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМахачкалаБеспорядкиМария Захарова

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