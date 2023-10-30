Захарова назвала беспорядки в Дагестане «провокацией извне»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что беспорядки в аэропорту Махачкалы «являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации», сообщает пресс-служба дипведомства.
По её словам, ключевая роль в её реализации досталась «преступному киевскому режиму», который действовал руками «отъявленных русофобов».
«Киевский режим... максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и её дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания... к кризису вокруг Украины», - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что о скоординированном характере предпринятой украинскими спецслужбами информационной диверсии свидетельствуют «оперативность заявлений и публикаций» президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru