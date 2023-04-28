Россияне стали на 55% чаще покупать шашлык в маринаде на майские праздники

Спрос на готовый шашлык в маринаде среди россиян вырос в 2023 году на 55% по сравнению с прошлым годом, продажи углей и средств для розжига увеличились в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет и платежного провайдера ЮKassa.

Аналитики отметили, что в этом году при подготовке к пикнику россияне стараются сэкономить время. При этом указывается, что пользователи СберМаркета стали покупать птицу в 1,8 раза чаще, чем в 2022 году, а спрос на мясо вырос вдвое. Кроме того, увеличились и продажи сосисок в 1,7 раза.