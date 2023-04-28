Россияне стали на 55% чаще покупать шашлык в маринаде на майские праздники

Спрос на готовый шашлык в маринаде среди россиян вырос в 2023 году на 55% по сравнению с прошлым годом, продажи углей и средств для розжига увеличились в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет и платежного провайдера ЮKassa.

Аналитики отметили, что в этом году при подготовке к пикнику россияне стараются сэкономить время. При этом указывается, что пользователи СберМаркета стали покупать птицу в 1,8 раза чаще, чем в 2022 году, а спрос на мясо вырос вдвое. Кроме того, увеличились и продажи сосисок в 1,7 раза.

Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники

Согласно данным, большинство жителей страны в этом сезоне выбирают птицу. Таким образом, лидерами по продажам стали курица и индейка. На втором месте расположилась свинина, ее берут в четыре раза чаще говядины. Кроме того, перед майскими праздниками россияне стараются покупать продукты с долгим сроком годности (замороженное мясо, котлеты, фрукты). По данным ЮMoney, в этом году с 1 по 24 апреля количество таких покупок выросло на 7%.

Руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев рассказал, что для того, чтобы сэкономить на покупке продуктов, можно использовать скидки по подписке. Он напомнил, что оформить подписку предлагают маркетплейсы, крупные ретейлеры и экосистемы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияМайские Праздники

Горячие новости

Все новости

партнеры