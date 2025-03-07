Тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%

Очередное подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства в России ожидается в июле, сообщает «Прайм».

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Январское увеличение было связано с сезонным подорожанием тепла, а также повышением затрат на эксплуатацию коммунальных объектов и инфляцией. В начале текущего года выросли тарифы на общедомовые нужды, капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов.

В июле произойдет традиционный рост тарифов — стоимость услуг увеличится на 4-15% в зависимости от того или иного региона.

Ранее в Госдуме объяснили дорогой счет за ЖКХ на фоне теплой зимы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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