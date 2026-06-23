Путин: Президентский полк никогда не подведет народ России
Владимир Путин вручил Президентскому полку орден Жукова. Во время торжественной церемонии в Кремле глава государства выразил уверенность, что подразделение всегда останется верным присяге и народу, передает РИА Новости.
Российский лидер отметил, что мероприятие проходит в Георгиевском зале, который является символом воинской доблести и хранителем памяти о героях. Путин поблагодарил личный состав и ветеранов за службу, решимость и преданность своему делу.
Глава государства напомнил, что полк был создан в 1936 году. С тех пор его военнослужащие неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки, отлично справляются с поставленными задачами и служат примером для других частей.
Президент назвал символичным, что именно этому подразделению доверено охранять Московский Кремль и другие важные государственные объекты.
«Знаю, что вы никогда не подведете и впредь будете достойно решать все поставленные задачи», – подчеркнул президент.
Во вторник, 23 июня, Путин также заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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