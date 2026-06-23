Путин: Президентский полк никогда не подведет народ России

Владимир Путин вручил Президентскому полку орден Жукова. Во время торжественной церемонии в Кремле глава государства выразил уверенность, что подразделение всегда останется верным присяге и народу, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что мероприятие проходит в Георгиевском зале, который является символом воинской доблести и хранителем памяти о героях. Путин поблагодарил личный состав и ветеранов за службу, решимость и преданность своему делу.

Глава государства напомнил, что полк был создан в 1936 году. С тех пор его военнослужащие неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки, отлично справляются с поставленными задачами и служат примером для других частей.