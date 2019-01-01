Сообщается, что с начала этого года в России спрос на вино и крепкий алкоголь снижается, в то время как на более доступные напитки растет. В частности, в Международный женский день зафиксирован рост продаж шампанского, который считается вторым потребительским пиком после Нового года.

Отмечается, что спрос у российских граждан снизился на вино, а также коньяк и виски. А вот доля пива в сегменте алкогольных напитков увеличилась с 55,4% до 64,2%.

Исследовaние покaзaло, что россияне стремятся сэкономить нa aлкоголе, считaют специaлисты. По их прогнозaм, элитные нaпитки, тaкие кaк виски и коньяк, — сaмый уязвимый сегмент, который продолжит терять популярность из-зa необходимости российских грaждaн быть более бережливыми.

Ранее стало известно, что осенью на рынке должен появиться первый односолодовый виски, рецепт которого разработан искусственным интеллектом. Член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в беседе с НСН дал прогноз, как «цифровой» виски повлияет на рынок алкоголя.

