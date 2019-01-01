Бармен рассказал, кому будет интересен «цифровой» виски
Член Общества независимых барменов Bartender brothers в эфире НСН дал прогноз, как новый напиток повлияет на рынок алкоголя.
Осенью на рынке должен появиться первый односолодовый виски, рецепт которого разработан искусственным интеллектом. Программа, созданная программистами Microsoft Azure при участии специалистов Mackmyra и Fourkind, обработала огромное количество рецептов и выяснила взаимосвязь ингредиентов, технологий производства с популярностью той или иной марки. Робот за несколько часов выдал 70 миллионов вариантов рецепта, из которых люди выбрали один Известно, что новый напиток будет золотисто-желтого оттенка и иметь привкус имбиря, цитрусовых и аниса. Цена за бутылку пока не раскрывается.
Член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в беседе с НСН дал прогноз, как «цифровой» виски повлияет на рынок алкоголя.
«Какую-то часть рынка он займет. Молодежь, хипстеры захотят попробовать. Вкус, конечно, имеет значение. Но когда мы пьем что-то – коктейли, виски – мы также потребляем какую-то историю, это какой-то имидж. Это как когда были изобретены коктейльные роботы, и говорили, что профессии бармена конец. И ничего. Или, когда ты покупаешь бутылку, чтобы кому-то подарить. Тебе надо про нее что-то рассказать, знать, что ее делали такие же люди, как и ты. Уже сейчас у шотландских винокурен значимая доля прибыли – это доходы от туризма. И она растет год от года. Люди приезжают, смотрят, интересуются. Так что часть рынка они займут, но традиционное производство не похоронят», - заверил он.
Ранее Вячеслав Ланкин в беседе с НСН объяснил тягу к кисло-сладким коктейлям.
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