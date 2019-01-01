Бармен рассказал, кому будет интересен «цифровой» виски

Осенью на рынке должен появиться первый односолодовый виски, рецепт которого разработан искусственным интеллектом. Программа, созданная программистами Microsoft Azure при участии специалистов Mackmyra и Fourkind, обработала огромное количество рецептов и выяснила взаимосвязь ингредиентов, технологий производства с популярностью той или иной марки. Робот за несколько часов выдал 70 миллионов вариантов рецепта, из которых люди выбрали один Известно, что новый напиток будет золотисто-желтого оттенка и иметь привкус имбиря, цитрусовых и аниса. Цена за бутылку пока не раскрывается.

Член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в беседе с НСН дал прогноз, как «цифровой» виски повлияет на рынок алкоголя.