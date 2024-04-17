Россияне стали чаще покупать в кредит мебель, реже компьютеры

В первом квартале этого года траты клиентов банка на мебель выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 1,8 млрд рублей. На компьютерную технику было израсходовано лишь на 17% больше, 1,4 млрд рублей.

В призовую тройку товаров, приобретаемых с помощью POS-кредитов входят смартфоны (31%), бытовая техника (29%) и мебель (14%). Компьютеры оказались на 4 месте с долей в 12%. Реже всего кредиты берут в магазинах на одежду и стройматериалы.

Чаще всего прибегают к кредитам жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. При этом женщины пользуются кредитованием в магазинах чаще мужчин.

Эксперты Почта Банка отметили, что спрос населения на кредиты по-прежнему высокий, несмотря на ключевую ставку в 16%. По их словам, рост цен на товары и уход с российского рынка некоторых брендов стимулируют граждан РФ на покупки в кредит, а доля таких операций в онлайн-магазинах уже составляет 20%.

Ранее стало известно, что пользователи «Авито» смогут покупать товары в кредит, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

