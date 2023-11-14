Россияне установили рекорд по сумме взятых микрозаймов

В настоящее время общая сумма долга составляет около 350 миллиардов рублей. Показатель может резко вырасти в ближайшие несколько месяцев. Россияне будут брать ссуды на подарки, развлечения и поездки в новогодние праздники.

Принятый летом закон называли сдерживающим фактором, однако он не помог избежать попадание россиян в долговую яму. С 1 июля максимальный размер ставки по краткосрочным потребительским кредитам снизился с 1% до 0,8%. Также организации не могут начислять штрафы и пени, если задолженность достигла 130% от займа.

Как заявила кандидат экономических наук, доцент МГИМО Эльвира Белозорова, от микрозаймов отказаться не получится, поскольку граждане могут оказаться в такой ситуации, когда минимальные суммы им действительно срочно необходимо где-то получить.

Ранее стало известно, что чуть более половины соотечественников (50,3%) готовы взять кредит для ремонта или покупки недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

