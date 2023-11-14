Россияне установили рекорд по сумме взятых микрозаймов
Граждане России в 2023 году взяли рекордное количество микрозаймов, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящее время общая сумма долга составляет около 350 миллиардов рублей. Показатель может резко вырасти в ближайшие несколько месяцев. Россияне будут брать ссуды на подарки, развлечения и поездки в новогодние праздники.
Принятый летом закон называли сдерживающим фактором, однако он не помог избежать попадание россиян в долговую яму. С 1 июля максимальный размер ставки по краткосрочным потребительским кредитам снизился с 1% до 0,8%. Также организации не могут начислять штрафы и пени, если задолженность достигла 130% от займа.
Как заявила кандидат экономических наук, доцент МГИМО Эльвира Белозорова, от микрозаймов отказаться не получится, поскольку граждане могут оказаться в такой ситуации, когда минимальные суммы им действительно срочно необходимо где-то получить.
Ранее стало известно, что чуть более половины соотечественников (50,3%) готовы взять кредит для ремонта или покупки недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru