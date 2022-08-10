Россияне стали чаще покупать подержанные холодильники
Спрос на подержанные холодильники в России во втором квартале 2022 года вырос на 23%, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru.
Эксперты сервиса отметили, что чаще всего новых владельцев находит старая техника брендов «Атлант» и «Бирюса».
Также эти марки входят в список наиболее популярных новых холодильников, кроме того большой популярностью пользуются китайские марки Haier и Hisense.
Что касается популярных ранее брендов Samsung, LG, Bosch, Whirpool и Sharp, то интерес к ним у потребителей стал заметно снижаться, добавили эксперты.
Ранее аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявили, что нишу крупных игроков постепенно занимают малоизвестные зарубежные и отечественные бренды, однако спрос на них ещё не сформирован.
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