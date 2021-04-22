Эксперт ЖКХ рассказал, какая бытовая техника «съедает» больше всего энергии
Некоторые бытовая техника потребляет слишком много электроэнергии, а это влечёт за собой большие траты на коммунальные услуги. В связи с этим эксперт ЖКХ Сергей Креков рекомендует россиянам, желающим сэкономить, покупать технику, оснащённую оборудованием энергосбережения высокого класса.
«Стандартный набор – это плита, лампочка накаливания, если она не энергосберегающая, стиральная машина, чайник и холодильник. Но вопрос в том, какого класса оборудование энергосбережения использует производитель. Когда вы покупаете оборудование, которое отвечает высокому классу энергоэффективности, это всегда дорого. Но затраты на эту инвестицию окупаются во время эксплуатации», – цитирует эксперта «Радио 1».
Кроме того, Сергей Креков подчеркнул, что есть разные тарифный планы – одноставочный, двухставочный и трёхставочный тарифы.
«Соответственно есть разные часы потребления, когда киловатт-час стоит дешевле или дороже. Вы можете достигать экономии за счёт того, чтобы, например, не стирать днём. Ночью киловатт энергии в два раза дешевле», - заявил Креков.
А ранее Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на главу союза Петра Шелища.
Источник отмечает, что граждане будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы в 100 киловатт-часов в месяц на человека. За каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, будут добавлять по 50 киловатт-часов, а при наличии электроплиты данный показатель коэффициента будет умножаться в 1,5 раза.
Шелищ полагает, что каждому региону России необходимо предоставить право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня или других показателей. Повышать плату при превышении лимита следует, например, за каждые новые 100 киловатт-часов
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