Эксперт ЖКХ рассказал, какая бытовая техника «съедает» больше всего энергии

Некоторые бытовая техника потребляет слишком много электроэнергии, а это влечёт за собой большие траты на коммунальные услуги. В связи с этим эксперт ЖКХ Сергей Креков рекомендует россиянам, желающим сэкономить, покупать технику, оснащённую оборудованием энергосбережения высокого класса.

«Стандартный набор – это плита, лампочка накаливания, если она не энергосберегающая, стиральная машина, чайник и холодильник. Но вопрос в том, какого класса оборудование энергосбережения использует производитель. Когда вы покупаете оборудование, которое отвечает высокому классу энергоэффективности, это всегда дорого. Но затраты на эту инвестицию окупаются во время эксплуатации», – цитирует эксперта «Радио 1».

Кроме того, Сергей Креков подчеркнул, что есть разные тарифный планы – одноставочный, двухставочный и трёхставочный тарифы.

«Соответственно есть разные часы потребления, когда киловатт-час стоит дешевле или дороже. Вы можете достигать экономии за счёт того, чтобы, например, не стирать днём. Ночью киловатт энергии в два раза дешевле», - заявил Креков.