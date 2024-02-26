Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью
Число россиян, которые обратились на единую горячую линию Красного Креста за психологической помощью, в прошлом году выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные организации.
Так, в 2022 году на горячую линию поступило 5987 обращений. Они стали вторым по частоте запросов россиян в Красный Крест после запроса на выдачу гуманитарной помощи. А в 2023 году в «организацию поступило 17 404 обращений. Они оказались самыми популярными, составив 88 процентов от общего числа обращений.
Рост спроса на психологическую помощь отметили и в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского. В частности, замечен рост обращений страдающих невротическими расстройствами граждан.
«Наиболее частыми общими жалобами при обращении с подобного рода расстройствами являются тревога, депрессивное настроение, чувство неспособности справляться с текущей ситуацией, разной степени выраженности снижение продуктивности в повседневных делах», - уточнили в институте.
Ранее врач-психотерапевт Дмитрий Ковпак пояснил, чем опасна депрессия. Его комментарий приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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