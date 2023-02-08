Россияне стали чаще интересоваться научными достижениями в военной сфере

Аналитики ВЦИОМ выяснили, что 70 процентов россиян интересуются новыми достижениями в науке и технике. О том, что эта тема не вызывает интереса, заявили 28 процентов респондентов.

Опрос: большинство жителей Евросоюза хотят мирных переговоров по Украине

Отмечается, что в этом году у россиян вырос интерес к науке на 10 процентов и достиг показателей 2007 года. Чаще всего вопросы развития науки волнуют людей, получивших высшее образование.

«Каждый второй россиянин считает, что современная мировая наука находится на подъеме. Треть россиян считают, что мировая наука переживает застой. Каждый десятый опрошенный придерживается мнения, что современная мировая наука переживает спад», - говорится в исследовании.

Больше трети россиян считают, что российская наука опережает развитие мировой (37%), обратного мнения придерживается половина (51%).

«Рейтинг достижений российской и мировой науки последних десятилетий возглавляют достижения в военной сфере. Об этом чаще говорили мужчины», - сообщили во ВЦИОМ.

Женщины чаще интересуются достижениями в медицинской сфере.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаНаукаВЦИОМОпрос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры