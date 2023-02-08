Россияне стали чаще интересоваться научными достижениями в военной сфере
Аналитики ВЦИОМ выяснили, что 70 процентов россиян интересуются новыми достижениями в науке и технике. О том, что эта тема не вызывает интереса, заявили 28 процентов респондентов.
Отмечается, что в этом году у россиян вырос интерес к науке на 10 процентов и достиг показателей 2007 года. Чаще всего вопросы развития науки волнуют людей, получивших высшее образование.
«Каждый второй россиянин считает, что современная мировая наука находится на подъеме. Треть россиян считают, что мировая наука переживает застой. Каждый десятый опрошенный придерживается мнения, что современная мировая наука переживает спад», - говорится в исследовании.
Больше трети россиян считают, что российская наука опережает развитие мировой (37%), обратного мнения придерживается половина (51%).
«Рейтинг достижений российской и мировой науки последних десятилетий возглавляют достижения в военной сфере. Об этом чаще говорили мужчины», - сообщили во ВЦИОМ.
Женщины чаще интересуются достижениями в медицинской сфере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Восемь человек погибли при взрыве газа в Тульской области
- Власти Великобритании ввели новые санкции против России
- Иран увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года в три раза
- Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА
- Белоусов: Правительство обсуждает с бизнесом добровольный взнос в бюджет страны
- Въездной туризм в Россию сократился почти на 30% в 2022 году
- Сунак заявил, что встретился с Зеленским
- Россияне стали чаще интересоваться научными достижениями в военной сфере
- Sky News: король Карл III встретится с Зеленским
- В ООН назвали дискриминацией отстранение российских атлетов от международных турниров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru