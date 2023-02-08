Россияне стали чаще интересоваться научными достижениями в военной сфере

Отмечается, что в этом году у россиян вырос интерес к науке на 10 процентов и достиг показателей 2007 года. Чаще всего вопросы развития науки волнуют людей, получивших высшее образование.

«Каждый второй россиянин считает, что современная мировая наука находится на подъеме. Треть россиян считают, что мировая наука переживает застой. Каждый десятый опрошенный придерживается мнения, что современная мировая наука переживает спад», - говорится в исследовании.

Больше трети россиян считают, что российская наука опережает развитие мировой (37%), обратного мнения придерживается половина (51%).

«Рейтинг достижений российской и мировой науки последних десятилетий возглавляют достижения в военной сфере. Об этом чаще говорили мужчины», - сообщили во ВЦИОМ.

Женщины чаще интересуются достижениями в медицинской сфере.

