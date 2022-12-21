Опрос: большинство жителей Евросоюза хотят мирных переговоров по Украине
Большинство населения стран, входящих в Европейский союз, за исключением жителей Балтии и Польши, хотело бы, чтобы Москва и Киев начали мирные переговоры, говорится в исследовании венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg.
82% респондентов из 27 стран ЕС «скорее согласны» с тем, что «Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить» конфликт. Еще 17% участников исследования «скорее не согласны» с этим утверждением.
Эксперты отмечают определенную корреляцию между поддержкой населения стран идеи мирных переговоров и отсутствием в них поддержки новых антироссийских санкций.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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