Россияне стали больше тратить на содержание домашних животных
В январе-октября 2023 года россияне стали тратить на 10% больше на своих домашних животных, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Самыми популярными животными у россиян в этом году оказались собаки, на втором месте расположились кошки, на третьем - птицы.
Из собак лидером по популярности стали немецкая овчарка, чихуахуа, померанский шпиц, йоркширский терьер и французский бульдог. Из кошек - шотландская вислоухая, сибирская, русская голубая, тайская и канадский сфинкс. В пятерке самых популярных птиц только попугаи - волнистый, жако, какаду, ара и корелла.
Ранее ветеринар объяснил, почему кошки часто застревают на деревьях и в трубах, напоминает «Профиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бесславный конец»: Медведев предрек исчезновение Украины при Зеленском
- Россияне стали больше тратить на содержание домашних животных
- Умер сенатор от нижегородского правительства Владимир Лебедев
- В Курской области заявили об атаке украинских спецслужб на школьные чаты
- Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны против РФ
- Телесериал «Секс в большом городе» продолжат в виде реалити-шоу
- Альфа-Банк спрогнозировал повышение ключевой ставки до 17% в декабре
- СМИ: Месси отказался принимать участие в шоу из-за экс-игрока «Ливерпуля»
- В фойе Театра Эстрады появился черно-белый портрет Пугачевой
- Минобороны: дрон ВСУ сбит над территорией Брянской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru