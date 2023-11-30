Россияне стали больше тратить на содержание домашних животных

Самыми популярными животными у россиян в этом году оказались собаки, на втором месте расположились кошки, на третьем - птицы.

Из собак лидером по популярности стали немецкая овчарка, чихуахуа, померанский шпиц, йоркширский терьер и французский бульдог. Из кошек - шотландская вислоухая, сибирская, русская голубая, тайская и канадский сфинкс. В пятерке самых популярных птиц только попугаи - волнистый, жако, какаду, ара и корелла.

Ранее ветеринар объяснил, почему кошки часто застревают на деревьях и в трубах, напоминает «Профиль».

