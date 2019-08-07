Россияне составили список необходимого для «нормальной жизни»
Для комфортной жизни россиянам в первую очередь необходимы деньги на жилье, пища, одежда и медицина. Такие результаты показало исследование «Левада-центра». Как сообщает Ura.ru, в опросе приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет 50 субъектов страны.
Уточняется, что в ответ на вопрос «на какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?», большинство, а именно 77% респондентов, назвали качественное питание. Также в тройку лидеров попали оплата жилья (62%), а также покупка одежды и обуви (55%).
Ранее сообщалось, что три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей. Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала НСН, куда и к кому чаще обращаются россияне, чтобы дожить до следующей зарплаты.
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