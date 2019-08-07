Россияне составили список необходимого для «нормальной жизни»

Уточняется, что в ответ на вопрос «на какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?», большинство, а именно 77% респондентов, назвали качественное питание. Также в тройку лидеров попали оплата жилья (62%), а также покупка одежды и обуви (55%).

Ранее сообщалось, что три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей. Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала НСН, куда и к кому чаще обращаются россияне, чтобы дожить до следующей зарплаты.

