СМИ: Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский мог знать о подготовке теракта на газопроводах «Северный поток» и согласовать его, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на книгу корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски, посвященной диверсии.

СМИ: Вашингтон рассматривает снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2»

По его данным, высшее украинское военное руководство заранее согласовало решение о проведении операции по подрыву, а тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный координировал действия с политическим руководством, включая главу государства.

При этом после теракта Киев публично заявляли о непричастности к произошедшему, возлагая ответственность на Россию. Власти США также отвергали участие в диверсии, однако, по данным журналиста, высказывали поддержку ее исполнителям.

Панчевски указал, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
