СМИ: Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков»
Президент Украины Владимир Зеленский мог знать о подготовке теракта на газопроводах «Северный поток» и согласовать его, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на книгу корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски, посвященной диверсии.
По его данным, высшее украинское военное руководство заранее согласовало решение о проведении операции по подрыву, а тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный координировал действия с политическим руководством, включая главу государства.
При этом после теракта Киев публично заявляли о непричастности к произошедшему, возлагая ответственность на Россию. Власти США также отвергали участие в диверсии, однако, по данным журналиста, высказывали поддержку ее исполнителям.
Панчевски указал, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
