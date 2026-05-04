СМИ: Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков»

По его данным, высшее украинское военное руководство заранее согласовало решение о проведении операции по подрыву, а тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный координировал действия с политическим руководством, включая главу государства.

При этом после теракта Киев публично заявляли о непричастности к произошедшему, возлагая ответственность на Россию. Власти США также отвергали участие в диверсии, однако, по данным журналиста, высказывали поддержку ее исполнителям.

Панчевски указал, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

