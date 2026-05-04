СМИ: НАТО планирует начать в кино военную пропаганду

В Европе обеспокоены планами Североатлантического альянса начать в кино военную пропаганду, сообщает The Guardian.

По данным издания, представители НАТО провели три встречи в Париже, Брюсселе и Лос-Анджелесе с режиссерами, сценаристами и продюсерами, снимающими кино и сериалы. На июнь запланировано подобное мероприятие в Лондоне. Приглашение на встречу с представителями военного Альянса вызвало у некоторых деятелей британской киноиндустрии недовольство. Сценарист Алан О’Горман считает это «возмутительным» и «очевидной пропагандой».

В пресс-службе НАТО заявили, что эти встречи направлены на то, чтобы кинематографисты «узнали больше, что такое НАТО и как оно работает», и являются частью взаимодействия Альянса с гражданским обществом и аналитическими центрами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО довели Украину до состояния полного бардака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

