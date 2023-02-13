Источник: На российских складах скопилось около миллиона нереализованных ноутбуков
Профицит иностранных ноутбуков образовался у российских дистрибуторов электроники, на складах остается около миллиона устройств, не реализованных с прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в одном из крупных дистрибуторов.
По данным издания, на рынке скопилась техника марок MSI, HP, Xiaomi, Haier, F+, Prestigio. Как отмечают эксперты, затоваренность связана с дефицитом, который был зафиксирован в начале 2022 года: из-за возросшего спроса дистрибуторы активно запасались гаджетами, в большинстве случаев они были не русифицированы и не предусматривали постпродажной поддержки. Однако к концу прошлого года на фоне механизма параллельного импорта в страну вернулись устройства премиум-брендов.
Специалисты предполагают, что из-за профицита цены на часть моделей ноутбуков могут снизиться на 10–15%, пишет RT.
Кроме того, как сообщил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов, на российских складах образовался большой запас смартфонов. Эксперт не уточнил марки и объемы гаджетов.
По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в минувшем году в РФ продали около 3,1 млн ноутбуков, более 30% продаж приходилось на китайские бренды.
Ранее стало известно, что цены на ноутбуки в России снизились на 30% из-за затоваривания рынка, напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru