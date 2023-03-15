Россияне смогут пройти бесплатное обучение для работы в ОПК

Днём ранее президент России Владимир Путин признал, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять государственный оборонный заказ. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в столицу Бурятии.

Как отмечает НСН, глава государства сообщил, что Минпромторгом составил список приоритетных профессий по отсрочке от службы в армии.

