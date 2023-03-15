Россияне смогут пройти бесплатное обучение для работы в ОПК

Граждане России получили возможность пройти бесплатное профессиональное обучение либо получить дополнительное профессиональное образование для целевого трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее постановление кабинета министров, расширяющее меры поддержки рынка труда, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как говорится в пояснении, данная мера даст возможность предприятиям ОПК пополнить ряды сотрудников требуемых специальностей, а гражданам поможет более оперативно трудоустроиться, передает RT.

«Годы эволюции»: Почему Россия столкнулась с дефицитом кадров ОПК

Днём ранее президент России Владимир Путин признал, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять государственный оборонный заказ. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в столицу Бурятии.

Как отмечает НСН, глава государства сообщил, что Минпромторгом составил список приоритетных профессий по отсрочке от службы в армии.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ТрудоустройствоОбучениеОПК
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