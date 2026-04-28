Россияне скупают книги Григория Остера после проверки СКР

Как заявили в RWB (объединяет Wildberries и Russ), продажи книг Остера на маркетплейсе с 21 по 26 апреля выросли почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По сравнению с началом апреля отмечается рост в 220%. Речь идет о тысячах экземпляров, проданных в текущем году. Наибольшей популярностью пользуются различные издания «Вредных советов».

Высокий интерес зафиксировали и в сети книжных магазинов «Читай-город», где с 16 по 23 апреля продажи «Вредных советов» выросли на 223% по сравнению с предыдущей неделей. При этом общее количество проданных книг Остера увеличилось более чем в три раза.

Поручение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить произведения Остера связано с докладом депутата Госдумы Марии Бутиной, в котором она раскритиковала творчество писателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

