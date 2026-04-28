Россияне скупают книги Григория Остера после проверки СКР

После того как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить произведения детского писателя Григория Остера, россияне увеличили спрос на его книги, сообщает РБК.

Как заявили в RWB (объединяет Wildberries и Russ), продажи книг Остера на маркетплейсе с 21 по 26 апреля выросли почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По сравнению с началом апреля отмечается рост в 220%. Речь идет о тысячах экземпляров, проданных в текущем году. Наибольшей популярностью пользуются различные издания «Вредных советов».

Высокий интерес зафиксировали и в сети книжных магазинов «Читай-город», где с 16 по 23 апреля продажи «Вредных советов» выросли на 223% по сравнению с предыдущей неделей. При этом общее количество проданных книг Остера увеличилось более чем в три раза.

Поручение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить произведения Остера связано с докладом депутата Госдумы Марии Бутиной, в котором она раскритиковала творчество писателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПисателиКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры