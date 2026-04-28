Россиян обложат налогом на доходы от криптовалютных операций
Министерство финансов России подготовило проект закона, который вводит налог на доходы физических лиц от операций с криптовалютой и цифровыми активами, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Поправки в Налоговый кодекс РФ уже одобрены комиссией кабмина по законопроектной деятельности. Как ожидается, налогом будут облагаться все доходы, полученные в результате операций с криптовалютой и цифровыми активами, в том числе с иностранными цифровыми правами (ИЦП). С последними под налог попадают также доходы, не связанные с продажей активов, в том числе дивиденды или купоны.
Одним из главных нововведений становится появление категории налоговых агентов — например, брокеров, на чьи счета поступают доходы от криптоопераций. Для доходов от ИЦП налоговым агентом признаётся цифровой депозитарий. Эти посредники будут обязаны самостоятельно рассчитывать и удерживать налог со своих клиентов.
Ранее ЦБ РФ пообещал не запрещать россиянам открывать криптокошельки за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
