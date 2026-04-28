Эколог: Нефтяное пятно из-за ЧП в Туапсе распространилось на 70 километров
Нефтяное пятно, образовавшееся после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколога Евгения Витишко.
По его словам, загрязнение уже растянулось на 77 км вдоль побережья Черного моря. В настоящее время пятно дошло до Архипо-Осиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки. Загрязнения в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги.
Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Ситуация ухудшается: на прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 км. Нефть плавала как в открытом море, так и на берегу — от Гизель-Дере до всероссийского детского центра «Орленок». Витишко отметил, что полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона вряд ли представляется возможным.
Федеральные телеканалы умолчали об экологической катастрофе в Туапсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
