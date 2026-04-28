Эколог: Нефтяное пятно из-за ЧП в Туапсе распространилось на 70 километров

По его словам, загрязнение уже растянулось на 77 км вдоль побережья Черного моря. В настоящее время пятно дошло до Архипо-Осиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки. Загрязнения в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги.

Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Ситуация ухудшается: на прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 км. Нефть плавала как в открытом море, так и на берегу — от Гизель-Дере до всероссийского детского центра «Орленок». Витишко отметил, что полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона вряд ли представляется возможным.

Федеральные телеканалы умолчали об экологической катастрофе в Туапсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

