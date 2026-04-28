В России молодежь отказывается от встреч с друзьями из-за нехватки денег
Около 70% молодых людей в России начали отказываться от встреч с друзьями из-за нехватки денег, сообщает Forbes со ссылкой на опрос платформы Ventra Go!.
Нехватка средств начала приводить молодых граждан к социальной изоляции: 69% людей в возрасте 18–35 лет заявили, что им приходится отказываться от встречи с друзьями из-за финансовых трудностей. 26% отклоняют предложения регулярно, а 43% — периодически.
В ситуации, когда средств на запланированную встречу не хватает, 31% пробуют предложить более доступную альтернативу, 26% пытаются сэкономить на других категориях расходов, 22% участников исследования готовы воспользоваться кредиткой или занять необходимые средства, а 12% просто отказываются встречаться.
63% опрошенных признались, что не всегда могут быть откровенны с друзьями по поводу своего материального положения: 31% хотя бы раз недоговаривали или врали о финансах, потому что боялись, что с ними перестанут общаться, еще 32% — потому что испытывали дискомфорт.
Тем временем, вахта стала одним из главных трендов среди вакансий у молодёжи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Федеральные телеканалы умолчали об экологической катастрофе в Туапсе
- СМИ: Возглавивший заводы Danone в РФ племянник Кадырова получил гражданство Сербии
- СМИ: Российские банки за год уволили более 22 тысяч сотрудников
- Вахта стала одним из главных трендов среди вакансий у молодёжи
- Экс-замминистра обороны Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск
- Руководитель разработки «гибких планшетов Роснано» получил срок за растрату более 6 млрд рублей
- Минцифры: Интернет-сервисы ограничивают доступ с включённым VPN по соображениям безопасности
- При атаке дрона в Белгородской области погиб мужчина
- Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана