СМИ: Возглавивший заводы Danone в РФ племянник Кадырова получил гражданство Сербии
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев получил гражданство Сербии, сообщает Nedeljnik.
По данным издания, приказ об этом подписал глава правительства республики Джуро Мацут. В обосновании такого решения сказано, что гражданство предоставлено Закриеву «в интересах республики».
В особом порядке паспорта Сербии выдаются деятелям бизнеса, науки, спорта или искусства, которые отличились перед страной. В этом случае человек может не проживать в Сербии и отказываться от другого гражданства. С сербским паспортом можно путешествовать без виз более чем в 100 стран, среди которых и европейские.
Закриев ранее руководил администрацией главы и правительства Чечни, был мэром Грозного, занимал пост министра сельского хозяйства республики. В 2023 году он стал генеральным директором компании «Данон Россия».
Ранее компания Health & Nutrition, ранее известная как «Данон Россия», объявила о смене своего корпоративного названия на «Логика молока». Чем более странное название у компании, тем оно «хайповее» и тем быстрее запомнится людям. Об этом НСН рассказала директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям FREEMOTION GROUP Дарья Исакова.
