СМИ: Возглавивший заводы Danone в РФ племянник Кадырова получил гражданство Сербии

По данным издания, приказ об этом подписал глава правительства республики Джуро Мацут. В обосновании такого решения сказано, что гражданство предоставлено Закриеву «в интересах республики».

В особом порядке паспорта Сербии выдаются деятелям бизнеса, науки, спорта или искусства, которые отличились перед страной. В этом случае человек может не проживать в Сербии и отказываться от другого гражданства. С сербским паспортом можно путешествовать без виз более чем в 100 стран, среди которых и европейские.

Закриев ранее руководил администрацией главы и правительства Чечни, был мэром Грозного, занимал пост министра сельского хозяйства республики. В 2023 году он стал генеральным директором компании «Данон Россия».

