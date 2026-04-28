Федеральные телеканалы умолчали об экологической катастрофе в Туапсе

Россиянам не стали рассказывать с экранов телевизоров как об утечке нефтепродуктов в реки и Черное море, так о выбросах токсичных веществ после пожаров на нефтетерминале. По телевидению не говорили и о «нефтяных дождях», приведших к массовой гибели птиц. Вместо этого в программах «Вести недели», «Воскресное время» и «Итоги недели» обсуждали затишье в конфликте между Ираном и США, стрельбу в Вашингтоне на мероприятии с Трампом, реакцию Китая на санкции Евросоюза, а также ситуацию вокруг Украины.

В ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» говорили об атаках беспилотников, которые впервые достигли Екатеринбурга, и эвакуации президента США из-за покушения. Катастрофа в Туапсе в эфир не попала.

Программа «60 минут» Ольги Скабеевой и Евгения Попова была посвящена боевым действиям на Ближнем Востоке, санкционной политики Запада и финансовой помощи ЕС для Киева.

На ток-шоу НТВ «Место встречи» тоже проигнорировали ситуацию в Туапсе. Гости обсуждали военную стратегию Германии, проблемы НАТО и внутренние экономические трудности в РФ.

Ситуацию в Туапсе никак не прокомментировал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифингах также про это не упоминал.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. При этом жители города остались без информации от властей о том, что им делать в условиях нефтяных дождей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

